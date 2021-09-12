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Бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев
Сегодня, 16:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев

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При этом местоположение этих иностранцев неизвестно.

В Центральном районе обнаружил "резиновую" квартиру. Индивидуальный предприниматель за 13 дней прописал в квартире 810 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ведомство начало проверку исполнения миграционного законодательства. Мигранты были прописаны в квартире на 4-й Советской улице, 44, в период с 7 по 20 июня 2022 года. Личности индивидуального предпринимателя не установлена. 

При этом местоположение граждан неизвестно. По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ возбуждено уголовное дело. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что трое мигрантов сознались в серии налётов на салоны связи Петербурга. 

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, резиновая квартира, фиктивный учет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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