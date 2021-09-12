Бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев

При этом местоположение этих иностранцев неизвестно.

В Центральном районе обнаружил "резиновую" квартиру. Индивидуальный предприниматель за 13 дней прописал в квартире 810 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ведомство начало проверку исполнения миграционного законодательства. Мигранты были прописаны в квартире на 4-й Советской улице, 44, в период с 7 по 20 июня 2022 года. Личности индивидуального предпринимателя не установлена.

При этом местоположение граждан неизвестно. По факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что трое мигрантов сознались в серии налётов на салоны связи Петербурга.

Фото: Piter.tv