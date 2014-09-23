Трое мигрантов сознались в серии налётов на салоны связи Петербурга

Мужчины использовали одну схему: один отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал IPhone со стенда и убегал. Некоторые магазины они обворовывали неоднократно.

Полиция задержала троих мигрантов в Петербурге. Злоумышленники совершили серию налетов на салоны связи ради перепродажи новых IPhone. Об этом 20 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Первые кражи начались еще весной. Мужчины использовали одну схему: один отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал IPhone со стенда и убегал. Некоторые магазины они обворовывали неоднократно.

В салон связи на улице Ефимова, 1, мигранты пришли дважды, а в салон в доме № 10 по улице Бабушкина — трижды. Похищенные телефоны воры сдавали в ломбард или продавали на улице случайным прохожим. Общий ущерб от налетов составил более 600 тыс. рублей.

В мае оперативники поймали мигрантов. Мужчины находились на территории России нелегально. Уголовные дела возбудили по статьям "Кража" и "Грабеж". Полицейские установили, что трое мигрантов ограбили салоны связи в Центральном и Невском районах. Злоумышленников отправили под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области