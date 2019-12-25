Задержан сотрудник гостиницы на Вознесенском проспекте, который обокрал туристку

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители Адмиралтейского района задержали работника гостиницы, который похитил украшения из номера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 1 декабря в полицию поступила информация от 30-летней туристки о том, что в своем номере отеля на Вознесенском проспекте, 1, она обнаружила пропажу украшений, находившихся в шкатулке на полке в ванной комнате. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 20-летнего уроженца одного из государств Центральной Азии, работающего в этой гостинице. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге молодой человек похитил серии книг о Гарри Поттере и 56 плиток шоколада.

Фото: Piter.TV