В Петербурге молодой человек похитил серии книг о Гарри Поттере и 56 плиток шоколада

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге молодой человек предстанет перед судом по обвинению в хищении серии книг о Гарри Поттере и шоколада. Об этом рассказали в прокуратуре Калининского района.

По версии следствия, обвиняемый 25-летний уроженец Тверской области 24 декабря 2023 года, 12 января и 3 февраля 2024 года похитил 56 плиток шоколада из магазина, расположенного на улице Брянцева. Молодой человек заходил в магазин, складывал в корзину плитки шоколада, после чего незаметно проходил мимо кассы и скрывался. Похищенное он продал случайным прохожим.

Кроме того, 9 апреля 2024 обвиняемый похитил из магазина, расположенного на проспекте Культуры, серию из 7 книг о Гарри Поттере. Книги обвиняемый оставил себе для чтения.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash