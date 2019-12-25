На Коллонтай у женщины украли сумку, пока она кормила бездомных кошек

Тем же вечером полицейские задержали подозреваемого 47-летнего неработающего местного жителя.

Полицейские задержали подозреваемого в хищении сумки у кормившей кошек женщины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около трёх часов дня 27 ноября в полицию поступило сообщение о хищении сумки у дома 21 корпус 3 по улице Коллонтай. Женщина решила покормить бездомных кошек, а свою сумку оставила в стороне. В этот момент её имущество и забрал неизвестный. В сумке находились телефон и документы. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Тем же вечером полицейские задержали подозреваемого 47-летнего неработающего местного жителя. Ранее мужчина был судим.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Ранее на железнодорожной станции Фарфоровская украли около тонны металлолома.

Фото: pxhere