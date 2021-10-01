На железнодорожной станции Фарфоровская украли около тонны металлолома

Подозреваемыми оказались двое сотрудников организации, в возрасте 38 и 35 лет.

В Петербурге раскрыли кражу металлических изделий на железнодорожной станции Фарфоровская. Установлено, что к хищению причастны сотрудники организации, где были обнаружены пропавшие изделия, рассказала пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратился представитель транспортной инфраструктуры по факту пропажи металлических изделий на территории предприятия, расположенного рядом с железнодорожной станцией Фарфоровская. Подозреваемыми оказались двое сотрудников данной организации, в возрасте 38 и 35 лет.

В послеобеденное время мужчины прибыли на территорию склада на личном автомобиле с прицепом. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они погрузили лом металла верхних строений пути, общей массой около 1 тонны. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте