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В Петербурге полиция закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома
Сегодня, 14:31
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romasdaria

В Петербурге полиция закрыла четыре незаконных пункта приема металлолома

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Cотрудники также задержали четырех работников пунктов, которые оказались иностранцами, нарушившими миграционное законодательство. 

В воскресенье, 23 мая, сотрудники полиции провели рейд в сфере оборота металлолома, в ходе которого были закрыты четыре подпольных пункта по приему и переработке лома черных и цветных металлов.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Проверки проходили в Выборгском и Калининском районах Петербурга, а также Всеволожском районе Ленобласти. В результате нарушения были найдены в пунктах на проспекте Науки, на Выборгском шоссе и в поселке Бугры. Деятельность пунктов осуществлялась без лицензии. 

На правонарушителей составили административные протоколы. Им грозит конфискация принятого металла и закрытие пунктов.

Кроме того, сотрудники задержали четырех работников пунктов, которые оказались иностранцами, нарушившими миграционное законодательство. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в баре на Рубинштейна распылили перцовый газ во время рейда муниципалов.

Фото: Piter.tv

Теги: металлолом, подпольные пункты, рейд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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