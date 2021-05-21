В баре на Рубинштейна распылили перцовый газ во время рейда муниципалов

Когда на место приехала полиция, во время конфискации алкоголя не хватало коробок.

Муниципальные депутаты и активисты вновь провели рейд в заведениях общественного питания на улице Рубинштейна вечером 20-го мая. По словам депутата Виталия Боваря, вторая сторона распылила в помещении бара "Noir" перцовый газ, от которого пострадали все.

Муниципали хотели проверить, есть ли у заведения лицензия на продажу алкоголя. Во время визита бармен начал убирать бутылки. Он объяснил это тем, что они дорогие. Позже в бар пришла группа людей, по-всей видимости, защитников "Noir". Они и распылили перцовый газ.

Все чихают и кашляют. Слезятся глаза. Сотрудники бара не пускали открыть окно. написали в Telegram-канале "Владимирский LIVE".

Далее на место приехала полиция. Часть бутылок с алкоголем опечатали и конфисковали. По словам очевидцев, коробок и скотча даже не хватало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга закрыли бар "Проходимец" на улице Рубинштейна.

Видео: Telegram / Владимирский LIVE