Власти Петербурга закрыли бар "Проходимец" на улице Рубинштейна

Арендный договор был расторгнут в начале 2020 года. Однако владельцы не спешили менять локацию.

В пятницу, 14 мая, стало известно о закрытии бара "Проходимец", который расположен на улице Рубинштейна. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ).

В конце апреля месяца этого года сотрудники ККИ пришли в бар с проверкой. В результате которой выяснялось, что заведение по-прежнему незаконным образом использует городское помещение. Известно, что оно расположено на цокольном этаже, и является объектом культурного наследия.

В начале 2020 года арендный договор был расторгнут. Однако владельцы бара так и не освободили помещение площадью 90 квадратных метров.

В пятницу, 14 мая, сотрудники комитета в принудительном порядке заставили владельцев бара освободить помещение.

Ранее мы писали, что столики бара на Рубинштейна заняли весь тротуар в ночное время.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга