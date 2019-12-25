Фото: столики бара на Рубинштейна заняли весь тротуар в ночное время

Очевидцы утверждают, что в ночное время музыка в заведении играла очень громко.

Столики у кафе на улице Рубинштейна заняли весь тротуар. Снимок с места был сделан местными жителями у дома №11 в ночь с 12 на 13 июня.

На кадрах видно, что для пешеходов не осталось свободного места. Чтобы продолжить свой путь, пришлось бы выйти на проезжую часть.

Очевидец происходящего рассказала о том, что музыка в баре играла очень громко. Она предположила, что это было сделано для того, чтобы ее слышали посетители, которые сидели на улице.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что с этого года террасы можно будет оставлять и в зимнее время.

Фото: ВКонтакте / Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург