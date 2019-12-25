В Петербурге законопроект о круглогодичных террасах у кафе и ресторанов прошел третье чтение

Оставить террасу можно будет тем, кому она была разрешена и в летнее время.

Законопроект, который разрешит предпринимателям размещать павильоны для обслуживания посетителей круглый год, прошел третье, окончательное чтение. Его одобрили большинство депутатов ЗакСа на заседании 28 апреля.

Таким образом парламентарии хотят поддержать предприятия общественного питания, которые пострадали из-за ограничений, связанных с COVID-19. Нестационарный торговый объект можно будет разместить до 31 декабря 2023 года.

Павильон можно будет установить только на том участке, который определен в схеме размещения нестационарных торговых объектов и который находится на смежном с помещениями кафе земельном участке.

Автор Денис Четырбок уверен, что это не приведет к стихийному появлению ларьков и киосков.

Ранее стало известно о том, что зимние террасы не спасли выручку ресторанов Петербурга в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV