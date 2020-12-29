Зимние террасы не спасли выручку ресторанов Петербурга в новогодние праздники

Ресторатор Николая Готко отметил, что гости проводили на установленных его заведениями террасах очень мало времени.

Владельцы петербургских заведений общепита подвели итоги работы с зимними террасами. С рестораторами побеседовал "Деловой Петербург".

Как рассказал совладелец Pita"s Александр Крылов, несмотря на разрешение властей, террасы мало кто ставил. Совладелец сети ресторанов "На парах" Егор Качура отметил, что разрешение дали только в самом конце декабря и многие заведения просто не успели собрать нужные документы и поставить сами террасы.

Ресторатор Николая Готко отметил, что гости проводили на установленных его заведениями террасах очень мало времени. При этом количество людей на Рождественской ярмарке 1-3 января никто не контролировал.

Ресторатор Евгений Литвиняк сообщил, что ресторан "На вина!" недополучил 30% выручки.

Подсчитаны потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники.

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