Подсчитаны потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники

Кафе и рестораны не работали с 30 декабря по 3 января. С 4 по 10 января они не трудились с 23:00 до 6 утра.

Эксперты подсчитали финансовые потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники. Об этом рассказал общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По словам Бухарова, у рестораторов забрали 5 самых прибыльных дней в году. Согласно подсчетам, они потеряли до 80% выручки. Также в данный момент на рестораторах сказывается ограничение посещения до 23:00.

Многие отказываются от посещения ресторанов в пользу проведения совместных праздников, вечеринок и посиделок с родственниками и друзьями в домашних условиях Игорь Бухаров, общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, президент Федерации рестораторов и отельеров России

Также Бухаров заявил, что потери ресторанов на фуд-кортах составляют все 100%, так как они закрыты уже второй месяц.

Напомним, что в новогодние праздники в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью не работали кафе и рестораны. А с 4 по 10 января заведения были открыты с 23:00 до 6 утра.

Ранее мы сообщали о том, что праздничные программы к Новому году и Рождеству посмотрели более полутора миллионов человек.

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