В новом году из-за коронавирусных ограничений развлекательные программы прошли в формате телевизионных и онлайн трансляций.

Праздничные программы к Новому году и Рождеству посмотрели более полутора миллионов человек, сообщили в пресс-службе комитета по культуре во вторник, 12 января.

Так, например, традиционное ледовое представление для учащихся младших классов прошло в формате фильма-ёлки "Снежная королева" по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена. Ледовое шоу объединили с виртуальным продакшеном: в главной роли выступила олимпийская чемпионка Елена Бережная, озвучила Снежную королеву олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Отмечается, что только в социальных сетях комитета трансляцию посмотрела 951 тысяча человек.

Кроме этого, в ночь с 31 декабря на 1 января комитет по культуре и телеканал "Санкт-Петербург" впервые подготовили праздничный эфир "Карнавальная ночь у Певческого моста". В исполнении известных артистов прозвучали популярные песни из советских кинофильмов. Более 328 тысяч зрителей следили за эфиром в формате онлайн, сотни тысяч смотрели программу по телевидению. Эфир повторят в 23:00 завтра, 13 января, на телеканале "Санкт-Петербург".

Телевизионный эфир продолжился праздничным рождественским концертом "Музыкальные юбилеи" 7 января. В программу вошла музыка композиторов-юбиляров 2020 года: вальсы Шопена, Дунаевского; арии из оперетт Штрауса; вечная музыка Бетховена, Чайковского, Баха, Легара; хиты киномузыки Морриконе. Зрителями рождественского концерта стали почти 120 тысяч человек.

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