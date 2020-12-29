На "Ленфильме" построили священный город Агарис для съемок сериала "Этерна"

В основу сериала лег литературный цикл Веры Камши "Отблески Этерны".

Во вторник, 12 января, в петербургском "Ленфильме" развернулся священный город Агарис, училище оруженосцев Лаик и палаццо Матильды и Альдо Ракан: в скором времени стартуют съемки сериала "Этерна". Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

В основу сценария легли 16 фэнтези-романов российской писательницы Веры Камши "Отблески Этерны". В свое время цикл признали "лучшим образчиком исторического фэнтези на всем постсоветском пространстве". У продюсеров Евгения Баранова и Евгения Рене в планах снять пять сезонов по десять серий. Первый сезон снимут в этом году. Съемки пройдут в двух столицах, а после, когда откроют границу, в Европе. Несколько натурных сцен было снято осенью, а с 13 января съемки продолжатся на киностудии "Ленфильм".

Специалисты поделились, что для съемок изготовлено множество доспехов. За основу были взяты европейские музейные экспонаты середины XVI — середины XVII вв., по ним были изготовлены стальные копии доспехов весом от 10 до 18 кг, которые в дальнейшем использовались как пресс-форма для пластиковых копий. Реквизит для съемок изготавливает профессиональный оружейник. Костюмерный цех изготавливает множество светской одежды.

Ранее мы писали, что Андрей Мягков выступил против ежегодного показа "Иронии судьбы".

Фото: lenfilm.ru