Андрей Мягков выступил против ежегодного показа "Иронии судьбы"

Он назвал это "надоедливым извращением".

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", выступил против ежегодного показа киноленты 31 декабря. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Мягков считает, что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр является "надоедливым извращением". Актер подчеркнул, что нельзя надоедать телезрителям.

Сам он также не пересматривает фильм в Новый год, однако вспоминает съемки с теплотой. Мягков считает "Иронию судьбы" – новогодней историей любви.

Ранее были названы самые успешные фильмы в российском прокате за 2020 год.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)