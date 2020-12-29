  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Андрей Мягков выступил против ежегодного показа "Иронии судьбы"
Сегодня, 8:44
1040
Alena_Zinovieva

Андрей Мягков выступил против ежегодного показа "Иронии судьбы"

0 0

Он назвал это "надоедливым извращением".

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", выступил против ежегодного показа киноленты 31 декабря. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Мягков считает, что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр является "надоедливым извращением". Актер подчеркнул, что нельзя надоедать телезрителям.

Сам он также не пересматривает фильм в Новый год, однако вспоминает съемки с теплотой. Мягков считает "Иронию судьбы" – новогодней историей любви.

Ранее были названы самые успешные фильмы в российском прокате за 2020 год.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

Теги: андрей мягков, ирония судьбы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:20

Достали уже с этой пропагандой безнравственности. 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:21

Ну вот прям его забыли спросить!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:24

Поддерживаю!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии