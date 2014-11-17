Вышел первый трейлер музыкального новогоднего фильма ТНТ "СамоИрония судьбы!"

Всех звёзд на экране можно увидеть 31 декабря в 21:30.

В преддверии Нового года зрителей канала ТНТ ожидает музыкально-пародийный фильм "СамоИрония судьбы!" – это праздничный проект телеканала, который обещает стать самым ярким и фееричным событием уходящего года на телевидении. В ленте появятся комики, актёры и музыканты, а оригинальный сюжет свяжет пародии на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя по традиции собирается отправиться в баню, однако Галя не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм "Ирония Судьбы", и знает, что если Женя пойдет в баня, то они расстанутся. Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин – это уже Тимур Батрутдинов, а Галя – Ольга Бузова.

"СамоИрония судьбы!" внутри одного проекта объединит все самые запоминающиеся эпизоды из советских комедий, зарубежных сериалов и музыкальных клипов. Зрители увидят отсылки на "Иронию судьбы", "Ивана Васильевича", "Игру в кальмара", "Да здравствует Цезарь!", "Бородач", "Один Дома", "Наша Russia" и многие другие популярные картины.

Фото и видео: пресс-служба ТНТ