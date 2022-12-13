Умер сценарист фильма "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский

Деятель искусств ушел из жизни на 66-м году жизни.

Сегодня, 8 января, стало известно о смерти писателя, драматурга и сценариста Алексея Слаповского. Об этом сообщил режиссер Алексей Рудаков.

Деятель искусств ушел из жизни на 66-м году жизни. Еще в начале зимы его выписали из больницы. Писатель чувствовал себя хорошо и на здоровье не жаловался. Но позже его состояние стало хуже, он вновь попал в реанимацию.

Он известен своими сценариями сериалов "Остановка по требованию", "Пятый угол", "Участок" и других, а также фильма "Ирония судьбы. Продолжение".

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Фото: Piter.tv