Писатель-фантаст Николай Ютанов ушел из жизни в Петербурге

Причиной смерти стала болезнь сердца.

Петербургский писатель-фантаст, футуролог и директор издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65-м году жизни. Об этом 23 декабря сообщил Андрей Ермолаев, исследователь фантастической литературы, на своей странице во "ВКонтакте".

Причиной смерти стала болезнь сердца.

Николай Юрьевич – выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана". Terra Fantastica подготовила многие знаковые издания книг Толкина, Желязны, Хайнлайна, Стругацких, Лукьяненко и других корифеев отечественной и мировой фантастики. Андрей Ермолаев, исследователь фантастической литературы

Кроме того, под руководством Николая Ютанова в Петербурге проходили Конгресс фантастов России, конференции "Форум будущего", вручение литературных премий "Странник" и "Мечи".

Николай Ютанов родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде. После окончания математико-механического факультета Ленинградского государственного университета он работал научным сотрудником в Пулковской обсерватории. Литературой начал заниматься в 1987 году.

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Фото: eprussia.ru