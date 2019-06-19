Известный петербургский писатель Илья Штемлер умер

Губернатор города выразил соболезнования семье автора.

Ушел из жизни петербургский писатель Илья Штемлер. Он скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил

член Союза писателей Санкт-Петербурга Виталий Дмитриев.

По предварительным данным, литературный деятель умер из-за осложнений, которые вызвал COVID-19. В течение недели он лежал в реанимации.

Дата и место прощания с писателем пока не названы. Губернатор Северной столицы выразил соболезнования семье автора.

Илья Штемлер родился 18 января 1933 года в Баку. Он печатался в ленинградской газете "Смена". Позже начал писать произведения в жанре "городского делового романа". Многие знают его книги "Уйти, чтобы остаться", "Коммерсанты", "Сезон дождей".

Фото: страница Виталия Дмитриева (Павел Маркин)