Александр Беглов и Александр Дрозденко выразили соболезнования в связи с обстрелом Луганска

В результате удара ВСУ пострадали 60 человек, включая четырех детей, шесть человек погибли.

Главы Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразили соболезнования в связи с обстрелом Луганска, в результате которого пострадали и погибли мирные жители. Александр Беглов направил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, отметив бесчеловечность и цинизм произошедшего.

От имени Правительства Санкт‑Петербурга и всех петербуржцев выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной бесчеловечным и циничным обстрелом Луганска, повлекшим гибель мирного населения. Санкт‑Петербург разделяет горе каждой семьи, которую постигла эта трагедия губернатор Северной столицы Александр Беглов

Глава Петербурга пожелал родным и близким погибших сил и стойкости духа, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. В свою очередь, глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что произошедшее показывает, что "маски давно сброшены".

Не будет и в этот раз международных расследований и осуждения террористического и нацистского украинского режима. Будут наши соболезнования и сплочение. Стойко, профессионально и без лишних слов наши бойцы продолжат защищать нашу Родину и Победят губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне обстреляли гражданские объекты в Луганске. После ракетного удара обрушился подъезд жилого дома. Число жертв после произошедшего на данный момент увеличилось до 60.

Видео: МЧС России