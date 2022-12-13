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Стало известно, где похоронят писателя Алексея Слаповского
Сегодня, 14:30
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Стало известно, где похоронят писателя Алексея Слаповского

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Организационными вопросами занимаются жена и дочь сценариста.

Сегодня, 8 января, стало известно о смерти писателя  Алексея Слаповского. Его похоронят в Москве. Об этом сообщила в соцсетях дочь сценариста Алла Явбар.

По словам родственницы сценариста, причиной кончины стала пневмония. Он умер в реанимации. 

Отец умер. Пневмония. Я в Москве, занимаемся оргвопросами с его женой Леной. Похороны будут в Москве, где именно — уточню позже.

Алла Явбар, дочь Алексея Слаповского

Ранее на Piter.tv: настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге умер после рождественской литургии.

Фото:  Википедия

Теги: алексей слаповский, похороны слаповского, умер писатель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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