Стало известно, где похоронят писателя Алексея Слаповского

Организационными вопросами занимаются жена и дочь сценариста.

Сегодня, 8 января, стало известно о смерти писателя Алексея Слаповского. Его похоронят в Москве. Об этом сообщила в соцсетях дочь сценариста Алла Явбар.

По словам родственницы сценариста, причиной кончины стала пневмония. Он умер в реанимации.

Отец умер. Пневмония. Я в Москве, занимаемся оргвопросами с его женой Леной. Похороны будут в Москве, где именно — уточню позже. Алла Явбар, дочь Алексея Слаповского

Ранее на Piter.tv: настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге умер после рождественской литургии.

Фото: Википедия