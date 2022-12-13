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Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге умер после рождественской литургии
Сегодня, 19:00
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Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге умер после рождественской литургии

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У него остались вдова и две взрослые дочери.

Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге Богдан Сойко умер после рождественской литургии. Об этом сообщил телеканал "78".

О смерти священника рассказали прихожане. Утром Бойко отслужил рождественскую литургию и прочитал проповедь, а после у него случился приступ. Братия отслужила панихиду по настоятелю. У него остались вдова и две взрослые дочери.

Богдан Сойко родился в 1938 году. В 1987-м он стал настоятелем Николо-Богоявленского Морского собора. В честь 80-летия священника наградили правом ношения второго креста с украшениями.

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Фото: Piter.tv

Теги: богдан сойко, литургия, николо-богоявленский морской собор, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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