Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге умер после рождественской литургии

Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Петербурге Богдан Сойко умер после рождественской литургии. Об этом сообщил телеканал "78".
О смерти священника рассказали прихожане. Утром Бойко отслужил рождественскую литургию и прочитал проповедь, а после у него случился приступ. Братия отслужила панихиду по настоятелю. У него остались вдова и две взрослые дочери.
Богдан Сойко родился в 1938 году. В 1987-м он стал настоятелем Николо-Богоявленского Морского собора. В честь 80-летия священника наградили правом ношения второго креста с украшениями.
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Фото: Piter.tv
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