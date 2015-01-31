Ушел из жизни директор "Союзпетростроя" Лев Каплан

Информация о дате и месте похорон строителя появится позже.

В понедельник, 18 декабря, скончался директор "Союзпетростроя" Лев Каплан. Вице-президент Петербургского союза строительных компаний умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил глава регионального ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

Почетный строитель и заслуженный экономист — перечислять его успехи в отрасли можно бесконечно. Создал и возглавлял знаменитый "Союзпетрострой", проводил научные исследования, организовывал конференции по повышению качества строительства, готовил будущих специалистов. Александр Бельский, глава ЗакСа Петербурга

Лев Каплан, доктор экономических наук, российский профессор, прославленный экономист и уважаемый строитель России, является величайшим академиком Российской академии наук и деятельным членом Общественного совета при Минрегионов Российской Федерации.

Информация о дате и месте похорон строителя появится позже.

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Фото: Сайт ЗакСа Петербурга