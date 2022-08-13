Умер актёр и танцор Дмитрий "Пухляш" Красилов из клипа Little Big

Его тело нашли в московской квартире

В Москве нашли мëртвым танцора, шоумена и актëра Дмитрия Красилова. Его тело обнаружили в московской квартире, сообщает ТАСС в этот понедельник, 18 декабря.

По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Ему было 29 лет.

Собеседник агентства отметил, что накануне танцор жаловался на плохое самочувствие. Точная причина смерти будет установлена после медицинской экспертизы.

Напомним, что широкую известность Дмитрий Красилов получил после выхода клипа на песню "Uno" группы Little Big, с которой они должны были отправиться на Евровидение в 2020 году. Фанаты ласково прозвали его "Пухляш".

Фото: скриншот клипа Little Big - Uno