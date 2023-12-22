Ведущий хирург-трансплантолог Олег Резник скончался в Петербурге

Через неделю профессору Резнику исполнилось бы 60 лет.

В Санкт-Петербурге ушёл из жизни ведущий хирург-трансплантолог, руководитель Центра органного и тканевого донорства НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор Олег Резник. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Четверть века Олег Резник посвятил теме трансплантологии и органного донорства. В 2000 году он возглавил городской координационный центр органного и тканевого донорства НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Под его руководством была начата программа трансплантации почки от посмертного донора, а затем и родственная трансплантация почки, программа трансплантации печени. Профессор провел сотни операций, спасших жизнь обреченным пациентам.

Через неделю профессору Резнику исполнилось бы 60 лет.

Также умер актёр кино и сериалов Александр Карпухов.

Фото: ВКонтакте/ Олег Эргашев