Умер актёр кино и сериалов Александр Карпухов

За свою карьеру Карпухов снялся более чем в ста работах.

На 51-м году жизни скончался Александр Карпухов, известный актёр театра и кино. Об этом сообщил его коллега Александр Андреев в соцсетях.

Александр Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. После окончания института авиаприборостроения, он поступил на курс Александра Андреева в СПбГАТИ, а затем перешел на курс Семёна Спивака в 1996 году. Он окончил академию в 1999 году. Помимо этого, он вёл программу "Танц-класс" на канале СТС. С 1999 года он работал в молодежном театре на Фонтанке.

За свою карьеру Карпухов снялся более чем в ста работах, включая сериалы "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Ученица Мессинга", "Тульский Токарев", "Шторм", "Агентство НЛС" и многие другие.

Ранее мы сообщили о том, что снимавшийся на "Ленфильме" Александр Ширвиндт ушел из жизни.

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