Ей предложили для лечения иностранные препараты, поскольку других лекарств в больнице не было.

Жительница Мариуполя умерла после приема неиспытанных западных препаратов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сына умершей.

По его словам, в 2012-м году женщина легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита. Ей предложили для лечения иностранные препараты, которые не прошли испытаний, поскольку других лекарств не было. Состояние женщины стало ухудшаться на протяжении полутора-двух месяцев, а вскоре она скончалась. Ее сын отметил, что подобных пациентов в больнице, которым предлагали такие препараты, было много.

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Видео: Telegram / РИА Новости