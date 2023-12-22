Дело о массовом отравлении на выпускных в Петербурге рассмотрят в суде

В биологическом материале некоторых сотрудников заведения нашли золотистый стафилококк.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о массовом отравлении в ресторане Grand Bianco в Мучном переулке. Известно, что во время выпускных пострадали дети из девяти школ города и Ленобласти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 8 февраля.

На судебном заседании будет изучено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ресторане. Обвинение предъявлено гендиректору компании "Торговый комплекс "Арсенал трейд". По версии следствия, начальник не проконтролировал сотрудников, которые работали, нарушая санитарные нормы. В биологическом материале некоторых сотрудников нашли золотистый стафилококк.

В период выпускных дети ели в ресторане Grand Bianco рыбу и морепродукты с кишечной палочкой. Кроме того, они могли отравиться салатами. В праздник юности заведение принимало бывших школьников из Выборгского, Приморского, Кронштадтского, Колпинского, Фрунзенского, Московского и Василеостровского районов города с сопровождающими. Праздновали в центре Петербурга и школьники из областного Всеволожска. Всего отравились 112 человек.

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