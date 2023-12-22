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Экс-защитник "Спартака" назвал Беккенбауэра одним из величайших в истории футболистов
Сегодня, 8:48
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Экс-защитник "Спартака" назвал Беккенбауэра одним из величайших в истории футболистов

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Немец скончался на 78-м году жизни.

Бывший защитник "Спартака" Евгений Ловчев назвал немецкого футболиста Франца Беккенбауэра одним из величайших в истории игроков. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Вчера, 8 января, стало известно о смерти 78-летнего бывшего игрока сборной ФРГ. В составе национальной команды Беккенбауэр стал чемпионом Европы и мира. Он также дважды побеждал в номинации "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту года.

По словам Ловчева, Беккенбауэр был интеллигентом до мозга гостей, который умел контролировать игру своих команд. Он подчеркнул, что немец сыграл огромную роль в популяризации футбола, так как за счет его видения целые поколения начали увлекаться этой игрой.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" готов подписать контракт с защитником "Краснодара" Ахметовым.

Фото: spartak.com

Теги: евгений ловчев, смерть, фк спартак, франц беккенбауэр
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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