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В Петербурге возбудили уголовное дело после падения снега с козырька балкона на мужчину
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения снега с козырька балкона на мужчину

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Пострадавший погиб на месте.

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения снега с козырька балкона на мужчину. Подробности стали известны Piter.tv.

В пять утра 18 декабря в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома 10 по проспекту Мечникова обнаружен труп мужчины. Было установлено, что в результате падения снега с козырька балкона квартиры, расположенной на 7 этаже дома 10 по проспекту Мечникова, (принадлежит 60-летнему У.), обнаружен труп 31-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). У. избрана мера пресечения – запрет определенных действий.

Фото: ВКонтакте/ Пискарёвка

Теги: смерть, снег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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