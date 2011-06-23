Пострадавший погиб на месте.

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения снега с козырька балкона на мужчину. Подробности стали известны Piter.tv.

В пять утра 18 декабря в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома 10 по проспекту Мечникова обнаружен труп мужчины. Было установлено, что в результате падения снега с козырька балкона квартиры, расположенной на 7 этаже дома 10 по проспекту Мечникова, (принадлежит 60-летнему У.), обнаружен труп 31-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). У. избрана мера пресечения – запрет определенных действий.

Фото: ВКонтакте/ Пискарёвка