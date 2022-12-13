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В Пушкинском районе мужчина избил до смерти свою девушку на фоне ревности
Сегодня, 12:59
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В Пушкинском районе мужчина избил до смерти свою девушку на фоне ревности

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Тело женщины направили в морг для установления причины смерти.

В Шушарах 34-летний мужчина убил свою подругу на фоне ревности. Инцидент произошел в квартире на Валдайской улице. 

По информации Piter.tv, неадекватный горожанин избил руками девушку по лицу и телу. 43-летняя сожительница умерла от полученных травм прямо в квартире. 

Тело женщины направили в морг для установления причины смерти. На домашнего тирана завели уголовное дело. Добавим, что задержанный был ранее судим.

Ранее на Piter.tv: после пожара в одноэтажном доме на бульваре Дружбы нашли труп.

Фото: Piter.tv

Теги: валдайская улица, домашний тиран, избил невесту, убийство, убил девушку, уголовное дело, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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