В Пушкинском районе мужчина избил до смерти свою девушку на фоне ревности

В Шушарах 34-летний мужчина убил свою подругу на фоне ревности. Инцидент произошел в квартире на Валдайской улице.
По информации Piter.tv, неадекватный горожанин избил руками девушку по лицу и телу. 43-летняя сожительница умерла от полученных травм прямо в квартире.
Тело женщины направили в морг для установления причины смерти. На домашнего тирана завели уголовное дело. Добавим, что задержанный был ранее судим.
Ранее на Piter.tv: после пожара в одноэтажном доме на бульваре Дружбы нашли труп.
Фото: Piter.tv
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