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После пожара в одноэтажном доме на бульваре Дружбы нашли труп
Сегодня, 12:41
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После пожара в одноэтажном доме на бульваре Дружбы нашли труп

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Труп направили в морг для установления причины смерти.

На бульваре Дружбы, 6, произошел серьезный пожар. В одноэтажном доме после возгорания спасатели нашли тело пенсионера. 

По информации Piter.tv, квартира полыхала 7 января. На место случившегося прибыли полицейские. Они установили, что тело принадлежит 64-летнему горожанину, который вел антиобщественный образ жизни. 

Труп направили в морг для установления причины смерти. Выясняется причина пожара.

Ранее на Piter.tv: в Рождество лжеминер "атаковал" станцию метро "Международная".

Фото: Piter.tv

Теги: бульвар дружбы, мчс, погиб человек, пожар в жилом доме, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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