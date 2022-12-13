После пожара в одноэтажном доме на бульваре Дружбы нашли труп

Труп направили в морг для установления причины смерти.

На бульваре Дружбы, 6, произошел серьезный пожар. В одноэтажном доме после возгорания спасатели нашли тело пенсионера.

По информации Piter.tv, квартира полыхала 7 января. На место случившегося прибыли полицейские. Они установили, что тело принадлежит 64-летнему горожанину, который вел антиобщественный образ жизни.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Выясняется причина пожара.

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Фото: Piter.tv