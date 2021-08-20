Полиция закрыла нелегальный пункт по приёму металлолома в Приморском районе

В апреле этого года полицейские уже закрывали пункт, но безуспешно.

В Приморском районе Петербурге полиция провела профилактический рейд в сфере оборота металлолома. В результате проверки правоохранители нашли, после закрыли один из пунктов приёма. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Нелегальный пункт расположен на Нижней Полевой улице. В апреле этого года полицейские уже закрывали пункт, но безуспешно. Бизнесменов привлекли к административной ответственности по ст.14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).

Ранее профилактический рейд прошёл в городе Мурино. После рейда в полицию доставили более 100 мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МДВ по Петербургу и Ленобласти