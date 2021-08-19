После рейда в Мурино в полицию доставили более 100 мигрантов

Рейд прошёл 18 августа.

В среду, 18 августа, полицейские нагрянули в город Мурино с профилактическим миграционным рейдом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда правоохранители проверили порядка 500 граждан, работающих на стройке. В результате проверки задержали 49 мигрантов по ст.18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). Сотрудники проверили более 2300 квартир в жилых домах и осмотрели территорию около станции метро "Девяткино". Так, более 100 человек доставлены в отделы полиции, свыше 40 мигрантов находятся на территории России с нарушением закона, ещё несколько мигрантов привлечены к административной ответственности за иные правонарушения (мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и другие).

Более того, в ходе проверок сотрудники обнаружили склад с контрафактным алкоголем, с которого изъяли 300 литров поддельного алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Полицейские также обнаружили 7 нелегальных такси: два автомобиля изъяли и задержали гражданина в розыске.

Ранее во время рейда в Ленобласти полиция задержала 155 цыган.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти