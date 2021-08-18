Во время рейда в Ленобласти полиция задержала 155 цыган

Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже.

Полиция провела профилактический рейд в месте компактного проживания представителей кочевого народа (цыгане). Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти 17 августа сотрудники полиции проверили более 150 домов, в которых проживают цыгане. Профилактические мероприятия проведены в связи с расследованием уголовного дела о ранее совершенной краже.

В ходе рейда сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 представителей кочевого народа для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений.

В ближайшее время аналогичные рейды будут проведены в других местах проживания цыган в Ленобласти.

В конце июля полиция задержала цыган, укравших лошадей во Всеволожском районе.

Видео: МВД