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Полиция задержала цыган, укравших лошадей во Всеволожском районе

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Трех лошадей похитили в конце мая.

Полиция задержала предполагаемых злоумышленников, укравших лошадей во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 29 мая поступило сообщение о том, что в поселке Корнево с огороженной территории личного подсобного хозяйства неизвестные похитили трех лошадей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате по подозрению в конокрадстве задержаны представители цыганской народности 25 и 55 лет (сын и отец). Подозреваемые задержаны.

В июне на Рубинштейна лошадь разбила скейтеру голов.

Видео: МВД

Теги: лошади, хищение, цыгане
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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