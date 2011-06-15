Полиция задержала цыган, укравших лошадей во Всеволожском районе

Полиция задержала предполагаемых злоумышленников, укравших лошадей во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В полицию 29 мая поступило сообщение о том, что в поселке Корнево с огороженной территории личного подсобного хозяйства неизвестные похитили трех лошадей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В результате по подозрению в конокрадстве задержаны представители цыганской народности 25 и 55 лет (сын и отец). Подозреваемые задержаны.
В июне на Рубинштейна лошадь разбила скейтеру голов.
Видео: МВД
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