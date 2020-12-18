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На Рубинштейна лошадь разбила скейтеру голову

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На кадрах видео можно наблюдать, как молодой человек на скейте решил совершить маневр: проехать между ног у лошади.

В воскресенье, 13 июня, на улице Рубинштейна лошадь разбила голову скейтеру. 

На кадрах видео, поступившего в нашу редакцию, можно наблюдать, как молодой человек на скейте решил совершить маневр: проехать между ног у лошади. Однако выполнить до конца трюк не получилось, конь заметил скейтера и отпрянул в сторону, но было уже поздно. У молодого человека разбита голова. 

Ранее Piter.tv писал, что на перекрестке Благодатной и Варшавской сбили мотоциклиста.

Видео: Piter.tv 

Теги: лошадь, скейтер, трюк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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