На Рубинштейна лошадь разбила скейтеру голову

На кадрах видео можно наблюдать, как молодой человек на скейте решил совершить маневр: проехать между ног у лошади.

В воскресенье, 13 июня, на улице Рубинштейна лошадь разбила голову скейтеру.

На кадрах видео, поступившего в нашу редакцию, можно наблюдать, как молодой человек на скейте решил совершить маневр: проехать между ног у лошади. Однако выполнить до конца трюк не получилось, конь заметил скейтера и отпрянул в сторону, но было уже поздно. У молодого человека разбита голова.

Ранее Piter.tv писал, что на перекрестке Благодатной и Варшавской сбили мотоциклиста.

Видео: Piter.tv