На перекрестке Благодатной и Варшавской сбили мотоциклиста

На кадрах видео видно, что мотоциклисту не удалось сменить полосу движения.

В воскресенье, 13 июня, на перекрестке Благодатной и Варшавской улиц сбили мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером, столкнулись белая "девятка" и мотоциклист. На кадрах видео видно, что мотоциклисту не удалось сменить полосу движения. Проскочив между автомобилями он врезался в движущуюся белую машину. На месте работает реанимация.

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