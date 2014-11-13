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На перекрестке Благодатной и Варшавской сбили мотоциклиста

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На кадрах видео видно, что мотоциклисту не удалось сменить полосу движения.

В воскресенье, 13 июня, на перекрестке Благодатной и Варшавской улиц сбили мотоциклиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером, столкнулись белая "девятка" и мотоциклист. На кадрах видео видно, что мотоциклисту не удалось сменить полосу движения. Проскочив между автомобилями он врезался в движущуюся белую машину. На месте работает реанимация. 

Ранее мы сооб щали, что СК назвал причину ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом.       

Теги: благодатная улица, варшавская дтп, мотоциклист
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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