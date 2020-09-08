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СК назвал причину ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом
Сегодня, 19:08
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СК назвал причину ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом

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По предварительной версии событий, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия: сильный дождь.

В воскресенье, 13 июня, рядом с деревней Верхние Мандроги перевернулся туристический автобус. По предварительной информации пострадали 10 человек. 

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся. По предварительной версии событий, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия: сильный дождь.

Напомним, на месте работают 4 бригады медиков, спасатели и пожарные. Сообщается, что семерых человек увезли в Подпорожскую больницу, а еще троих — в Лодейное поле. 

Ранее мы писали, что Смольный объяснил в чем причина скопления машин у Александровской больницы.

Фото: пресс-служба регионального СУ СК РФ

Теги: автобус перевернулся, верхние мандроги, туристический автобус
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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