СК назвал причину ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом

По предварительной версии событий, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия: сильный дождь.

В воскресенье, 13 июня, рядом с деревней Верхние Мандроги перевернулся туристический автобус. По предварительной информации пострадали 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет и перевернулся. По предварительной версии событий, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия: сильный дождь.

Напомним, на месте работают 4 бригады медиков, спасатели и пожарные. Сообщается, что семерых человек увезли в Подпорожскую больницу, а еще троих — в Лодейное поле.

Ранее мы писали, что Смольный объяснил в чем причина скопления машин у Александровской больницы.

Фото: пресс-служба регионального СУ СК РФ