Смольный объяснил в чем причина скопления машин у Александровской больницы

Большинство стационаров города были перепрофилированы на прием больных с коронавирусом, а они не имеют боксовой системы и могут принимать одновременно от пяти до семи пациентов.

В воскресенье, 13 июня, в Смольном прокомментировали недавнюю очередь машин скорой помощи у Александровской больницы.

В Комитете по здравоохранению объяснили, что большинство стационаров города были перепрофилированы на прием больных с коронавирусом, в отличие от инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Дело в том, что стационары не имеют боксовой системы и могут принимать одновременно от пяти до семи пациентов.

Остальные пациенты в это время под наблюдением врачей ждут приема в машинах скорой помощи. Там они могут получать кислород, а в случае необходимости будут обеспечены экстренной медицинской помощью. Реанимационных больных медики обслуживают в приоритетном порядке.

В комитете подчеркнули, что дали поручение усилить приемные покои стационаров дополнительным персоналом в моменты скопления скорых. На прием одного пациента в среднем тратится 15-20 минут, потому что пациентам выполняется большой спектр исследований – КТ, ЭКГ, анализы крови и другие.

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Фото: Piter.tv