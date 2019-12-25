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В петербургский общественный транспорт не пустят без маски
Сегодня, 17:44
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В петербургский общественный транспорт не пустят без маски

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Так, в общественном транспорте, в том числе метрополитене все пассажиры обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что в связи с ухудшение эпидемиологической обстановки в Петербурге усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса в транспорте. Об этом сообщил комитет по транспорту.

Так, в общественном транспорте, в том числе метрополитене все пассажиры обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Отмечается, что за последние 3 дня метро и наземном транспорте составили около 100 актов за отсутствие у пассажиров масок.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в пяти петербургских ТРЦ. Проверяли наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, а также наличие QR-кодов.

Фото: Piter.tv

Теги: индивидуальные средства защиты, метро, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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