Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в пяти петербургских ТРЦ

Проверяли наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, а также наличие QR-кодов.

В субботу, 12 июня, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейды в пяти торговых центрах Невского и Красногвардейского районов. Во всех были выявлены нарушения.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, проверяли наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, а также наличие QR-кодов.

Так, в торговых комплесах - "Заневский каскад" и "Охта Молл" - выявили отсутствие QR-кодов,средств индивидуальной защиты у сотрудников. Не было термометра при входе., а также не заполнялся журнал термометрии.

В торговых центрах - "Июнь", "Лондон Молл" и "Европолис" - не было термометра на входе в ТРЦ. Не все посетители и персонал были в масках, а также отсутствовали QR-коды.

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Фото: Piter.tv