Мишустин обсудил с Турчаком проблему износа электросетевого оборудования в республике

Врио главы Республики Алтай рассказал о проблемах в сфере ЖКХ.

Председатель Михаил Мишустин в ходе рабочего посещения Горно-Алтайска встретился с временно исполняющим обязанности Республики Алтай Андреем Турчаком. Руководитель российского региона отдельно остановился на проблеме износа электросетевого оборудования. Эксперт пояснил, что сейчас такой показатель составляет 70 процентов. По мнению врио главы региона, такое обстоятельство становится причиной и высоких потерь электроэнергии, а также периодических отключений для потребителей. Премьер-министр страны пообещал дать необходимые поручения коллегам для включения Республики Алтай в государственную программу по повышению надежности электросетевого комплекса.

Есть программа повышения надежности. Мы бы хотели обратиться к вам с просьбой включить Республику Алтай в эту программу. Я просил бы вас дать поручение [вице-премьеру] Александру Новаку, Минэнерго и "Россетям" оказать республике поддержку в этом важном вопросе. Андрей Турчак, врио главы Алтая

Андрей Турчак отметил, что данная тема уже проработана с компаниями "Россети" и "Россети Сибирь". Он заметил, что в августе в республику планирует приехать и министр энергетики Сергей Цивилев. Местные власти дали поручение организовать комплексную работу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Для этого будут применяться различные меры поддержки, которые реализует федеральное правительство, включая и инфраструктурные кредиты.

Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске может начаться в конце 2024 года.

Фото и видео: Правительство России