Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске может начаться в конце 2024 года

Эксперты готовы начать выполнять работу раньше.

Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске может начаться раньше планового срока. Речь уже идет не о 2025 годе, а о конце текущего года. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Турчак во время рабочей встречи с председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки премьер-министра страны с Горно-Алтайск. Глава правительства поддержал инициативу.

Конечно, воздушная гавань - это основа, ворота сюда. Грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Очень важно, что частный инвестор сегодня с душой думает о том, каким образом построить его на уровне самых современных, передовых технологий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов указал высокопоставленному гостю из столицы, что концепция реконструкции воздушной гавани уже утверждена. Компания остается ключевым инвестором и партнером по развитию туристической отрасли в Республике Алтай. Он добавил, что эксперты фактически приступили к проектированию. Между Росавиацией и аэропортом достигнуто концессионное соглашение.

Кабмин поддержал расширение до четырех полос трассы Чуйский тракт на Алтае.

Фото и видео: Правительство России