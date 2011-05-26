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Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске может начаться в конце 2024 года

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Эксперты готовы начать выполнять работу раньше.

Реконструкция аэропорта в Горно-Алтайске может начаться раньше планового срока. Речь уже идет не о 2025 годе, а о конце текущего года. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Турчак во время рабочей встречи с председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки премьер-министра страны с Горно-Алтайск. Глава правительства поддержал инициативу.

Конечно, воздушная гавань - это основа, ворота сюда. Грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Очень важно, что частный инвестор сегодня с душой думает о том, каким образом построить его на уровне самых современных, передовых технологий.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов указал высокопоставленному гостю из столицы, что концепция реконструкции воздушной гавани уже утверждена. Компания остается ключевым инвестором и партнером по развитию туристической отрасли в Республике Алтай. Он добавил, что эксперты фактически приступили к проектированию. Между Росавиацией и аэропортом достигнуто концессионное соглашение.

Кабмин поддержал расширение до четырех полос трассы Чуйский тракт на Алтае.

Фото и видео: Правительство России

Теги: андрей турчак, аэропорт, горно-алтайск, кабмин, реконструкция, республика алтай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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