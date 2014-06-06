Кабмин поддержал расширение до четырех полос трассы Чуйский тракт на Алтае

Андрей Турчак рассказал о развитии дорожной сети в республике Алтай.

Расширение трассы Чуйский тракт, расположенной на территории Республики Алтай, поддержано российским правительством. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Турчак во время рабочей встречи с председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки премьер-министра страны с Горно-Алтайск. Эксперт пояснил, что дорога разрастется до четырех полос с выходом за туристический комплекс "Манжерок".

У нас в рамках пятилетнего плана предусмотрена реконструкция Чуйского тракта. Сегодня на презентации аэровокзального комплекса я об этом уже говорил. Поддержано правительством, вами поддержано... Андрей Турчак, врио главы региона

Чиновник отметил, что состояние дорожной инфраструктуры и развитие сети является для Алтая остается одним из приоритетных вопросов, учитывая рост туристического потока в Республике.

Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах.

Фото и видео: Правительство России