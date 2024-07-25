Мишустин пожелал Турчаку успехов на предстоящих выборах

По его словам, нынешний опыт работы врио главы Алтая поможет достойно справиться с поставленными задачами.

Премьер-министру РФ Михаил Мишустин пожелал врио главы Республики Алтай Андрею Турчаку успехов на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин провел встречу с Турчаком в рамках своего визита в Горно-Алтайск. По его словам, нынешний опыт работы врио главы региона поможет достойно справиться с задачами, которые перед ним стоят. Глава правительства также поблагодарил Турчака за совместную работу по линии "Единой России", отметив, что он всегда был внимателен к нуждам регионов.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Горно-Алтайск.

Видео: Правительство России