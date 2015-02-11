Глава правительства ознакомится с планами реконструкции и расширения действующего аэропорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета российского премьера встретили полпред Президента в СФО Анатолий Серышев и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. В ходе нынешнего визита Мишустин ознакомится с планами реконструкции и расширения действующего аэропорта, а также проведет переговоры с врио главы региона.

Ранее мы сообщали, что Мишустин посетил научно-технологический парк новосибирского Академгородка.

Видео: Правительство России