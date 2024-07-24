Главе правительства презентовали деятельность научно-технологического парка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк новосибирского Академгородка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин прибыл в Новосибирск 23 июля с официальным визитом. Второй день рабочей поездки глава правительства начал с посещения Академгородка. Ему презентовали деятельность научно-технологического парка. Отмечается, что общая площадь производственных, лабораторных и офисных помещений составляет 120 тысяч квадратных метров.

Ранее мы сообщили, что Мишустин прибыл в Новосибирск.

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