Мишустин прибыл в Новосибирск

В ходе визита глава правительства ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета Мишустина встретили полпред Президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В ходе визита глава правительства ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево. Он также приедет в Академгородок, где побеседует с молодыми учеными и преподавателями на площадке специализированного учебно-научного центра НГУ.

Ранее мы сообщали, что Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске.

Видео: Правительство России