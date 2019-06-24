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Мишустин прибыл в Новосибирск

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В ходе визита глава правительства ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета Мишустина встретили полпред Президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В ходе визита глава правительства ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачево. Он также приедет в Академгородок, где побеседует с молодыми учеными и преподавателями на площадке специализированного учебно-научного центра НГУ.

Ранее мы сообщали, что Мишустин посетил завод "Дальэнергомаш" в Хабаровске.

Видео: Правительство России

Теги: визит, михаил мишустин, новосибирск, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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